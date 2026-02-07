Bullismo e cyberbullismo, come evitarlo e come prevenirlo: se ne è parlato alla Veneziano-Novelli

Relatore dell’incontro l’ispettore di polizia Luigi Lombardo

MONREALE, 7 febbraio – Per celebrare la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, che ricorre oggi, la Veneziano-Novelli ha promosso un incontro con l'ispettore di polizia Luigi Lombardo sul tema dell'educazione, prevenzione e contrasto del fenomeno.

L'intervento formativo si è tenuto giovedì scorso nel salone del plesso Novelli ed è stato rivolto alle classi quinte della primaria e alle seconde delle medie.

Nel corso dell’incontro, l’ispettore ha sottolineato l’importanza di promuovere un ambiente scolastico sicuro e inclusivo, in cui ogni studente possa sentirsi protetto, ascoltato e supportato. Particolare attenzione è stata rivolta alle conseguenze che bullismo e cyberbullismo possono avere sull'equilibrio e il benessere psicologico dei ragazzi.

Sono state analizzate le principali forme di bullismo e cyberbullismo, con un focus sui segnali di allarme utili per riconoscere situazioni di disagio e sugli interventi da adottare per arginarle.

L’incontro ha favorito anche un momento di confronto diretto, gli studenti infatti hanno avuto l’opportunità di porre domande e condividere esperienze personali, contribuendo a creare un clima di dialogo aperto e costruttivo.

L’iniziativa si è conclusa con l’impegno condiviso di studenti, docenti e istituzioni a collaborare attivamente per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più sicuro e accogliente per tutti.