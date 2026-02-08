La scoperta della Magna Grecia per gli studenti della Veneziano-Novelli

Partecipata gita d’istruzione in diverse note località della Campania. LE FOTO

MONREALE, 8 febbraio – Per le terze medie della Veneziano-Novelli un viaggio in Campania tra il mito e la storia, tra la natura e la cultura.

Da Napoli alla piana del Sele, dal Parco nazionale del Cilento al Vallo di Diano, gli studenti dell'istituto monrealese, tra il 2 e il 5 febbraio, accompagnati dalle docenti Marzia Bravo, Monica Fiorani, Romina Lo Piccolo ed Elke Termini, hanno avuto l'opportunità di scoprire luoghi unici dove il sapere e la tradizione, riconosciuti dall'UNESCO come Patrimonio dell'umanità, hanno ancora storie da raccontare.

Una storia geologica, quella di un'era lontanissima che ha disegnato un territorio di pianure alluvionali e concrezioni carsiche di rara bellezza, come le suggestive grotte di Petrosa Auletta da cui ragazzi sono stati potentemente affascinanti.

La storia della Magna Grecia e dell'ellenizzazione dell'entroterra lucano, testimoniata da incredibili siti ed aree archeologiche, come la greca Poseidonia/Paestum che gli alunni hanno visitato.

La storia dei cataclismi e dell'eruzione esplosiva del Vesuvio, con quel fermo immagine che gli alunni hanno esplorato facendo un salto nella Pompei del 79 d.C.

La storia medievale della fondazione dei monasteri, dei certosini e della Certosa di Padula, scoperta sorprendente gli allievi.

La storia delle tradizioni e della cultura popolare, quella dei presepi napoletani di san Gregorio Armeno e quella dei murales dei quartieri spagnoli, che i ragazzi hanno particolarmente apprezzato.

E, ancora, la storia di una cucina regionale, portato di stratificazioni naturali e culturali, che ha offerto agli studenti le specialità gastronomiche di un territorio ricco di biodiversità.

Un'esperienza indimenticabile, vissuta dai ragazzi con curiosità, entusiasmo, socialità e senso del rispetto e della responsabilità.