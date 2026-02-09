Giorno del Ricordo, il Comune promuove un’importante iniziativa scolastica

Parte un progetto per la realizzazione di poster digitali commemorativi

MONREALE, 9 febbraio – In occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, istituito con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, che si celebra domani, il Comune di Monreale invita tutte le istituzioni scolastiche del territorio a partecipare a un’iniziativa di riflessione e approfondimento storico dedicata alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.

L'iniziativa, promossa dall’assessorato all’Istruzione, mira a favorire la conoscenza di una pagina dolorosa della storia del Novecento, promuovendo tra i giovani i valori della dignità umana, della convivenza pacifica e della cittadinanza consapevole.

Ciascun istituto scolastico è invitato a realizzare un poster digitale commemorativo, inteso come prodotto finale di un percorso didattico interdisciplinare adeguato all’età degli studenti.

Contenuti ammessi: testi storici, riflessioni, citazioni, immagini, elaborazioni grafiche o artistiche. Requisiti: Il poster deve riportare chiaramente il nome dell’istituto scolastico e le classi coinvolte. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il ruolo centrale della scuola nella formazione della coscienza critica e nella trasmissione della memoria storica.

Tutti i poster ricevuti saranno pubblicati su una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Monreale e sui canali di comunicazione ufficiali, come testimonianza collettiva dell’impegno civile della comunità scolastica.