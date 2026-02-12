Veneziano-Novelli, piccoli matematici crescono

Sette studenti della scuola approdano alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo

MONREALE, 12 febbraio – Anche quest'anno arrivano alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo sette studenti della Veneziano-Novelli.

Samuele Di Girolamo, Riccardo Mannina e Alessia Sciortino, per la primaria, e Karola Blando, Giulio Lombardo, Salvatore Madonia e Manfredi Milazzo, per le medie, i quali, avendo superato le prime fasi eliminatorie della gara ed essersi piazzati in finale di istituto, parteciperanno alla fase successiva, la finale di area, che si terrà il 7 marzo presso la scuola Thomas More di Palermo.

Da anni, ormai, la scuola di Monreale investe nel potenziamento della formazione scientifica e nella valorizzazione delle eccellenze attraverso una didattica innovativa della matematica.

E i Giochi Matematici del Mediterraneo, da parecchio tempo nell'agenda educativa dell'istituto, in quanto gioco - concorso, si inquadrano in queste linee di indirizzo. L'attività, coordinata dalle docenti referenti Marisa Cavanna e Ina Messina, indirizzata alle classi quinte della primaria e alle prime delle medie, è organizzata dall'Accademia italiana per la promozione della Matematica, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo.

"Un'esperienza ludica - afferma il preside Marco Monastra - che offre la possibilità di partecipare individualmente ad una competizione con l'obiettivo di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica e di promuovere scambio e integrazione attraverso il confronto con realtà diverse da quella della classe".