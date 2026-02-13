Scuola Guglielmo II, potenziamento della lingua inglese con le certificazioni Cambridge

La dirigente Bornelli: “Un investimento sul futuro dei nostri studenti”

MONREALE, 13 febbraio – Una scuola sempre più aperta al mondo, capace di preparare gli studenti alle sfide del futuro attraverso competenze linguistiche solide e certificate.

È questa la direzione intrapresa dall’istituto comprensivo “Guglielmo II” di Monreale, che avvierà, dal prossimo anno scolastico, un percorso di potenziamento della lingua inglese sin dalla scuola primaria, con l’obiettivo di offrire agli alunni l’opportunità di conseguire le certificazioni Cambridge.

L'istituto, infatti, ha deciso di richiedere l’attivazione di una sezione Cambridge sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria e, in ogni caso, di garantire a tutti gli studenti interessati, la possibilità di rafforzare le proprie abilità linguistiche attraverso un aumento delle ore dedicate all’inglese e un’offerta formativa mirata alla preparazione degli esami internazionali.

«Vogliamo dare ai nostri ragazzi strumenti concreti per affrontare un mondo sempre più globale – spiega la dirigente Irene Bornelli –. L’introduzione delle certificazioni Cambridge e il potenziamento linguistico rappresentano un investimento sul futuro dei nostri studenti, che potranno acquisire competenze spendibili fin da subito e riconosciute a livello internazionale».

Da moltissimi anni l'istituto comprensivo Guglielmo II prepara i propri alunni ad esami internazionali e, in attesa dell’eventuale attivazione ufficiale della sezione Cambridge, la scuola garantirà comunque a tutti gli studenti interessati la possibilità di seguire corsi di potenziamento e di sostenere gli esami, offrendo così un percorso inclusivo e aperto a chi desidera mettersi alla prova. Il progetto coinvolgerà gli alunni in attività didattiche innovative e percorsi di apprendimento orientati alla comunicazione reale, con particolare attenzione allo sviluppo delle abilità di ascolto, produzione orale e comprensione del testo. L’obiettivo è rendere l’inglese uno strumento vivo di relazione e conoscenza.

Con questa scelta, la scuola “Guglielmo II” conferma il proprio impegno nell’innovazione didattica e nella costruzione di un’offerta formativa moderna e attenta alle esigenze del territorio che, insieme all'implementazione di progetti Erasmus+, punta ad un’educazione linguistica di qualità che accompagni gli alunni lungo tutto il primo ciclo di istruzione. Una sfida ambiziosa che guarda all’Europa e che mette al centro le competenze, l’apertura culturale e le opportunità per le nuove generazioni.