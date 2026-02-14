Scuola Margherita di Navarra, i carabinieri incontrano gli alunni di San Martino

Bullismo e cyberbullismo al centro dell’incontro di sensibilizzazione

MONREALE, 14 febbraio – Nei giorni scorsi un importante momento di educazione alla legalità e al rispetto per la scuola secondaria di primo grado di San Martino delle Scale, dove si è svolto un incontro formativo dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni purtroppo sempre più diffusi tra i giovani.

L’iniziativa, rivolta agli studenti e al personale scolastico, ha visto la partecipazione del Capitano Niko Giaquinto e del Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Martino delle Scale, Antonio Capaldi, che hanno dialogato con i ragazzi in modo diretto e coinvolgente, affrontando temi centrali come il rispetto delle regole, l’uso consapevole dei social network, le conseguenze legali dei comportamenti violenti e l’importanza di chiedere aiuto.

Particolare attenzione è stata dedicata al cyberbullismo, analizzando i rischi legati alla diffusione incontrollata di immagini e messaggi online, all’anonimato della rete e all’impatto psicologico che tali condotte possono avere sulle vittime. L’incontro ha rappresentato un’occasione significativa per rafforzare la collaborazione tra scuola e forze dell’ordine, con l’obiettivo comune di promuovere una cultura della legalità, della responsabilità e dell’empatia, fondamentali per la crescita sana delle nuove generazioni.

La scuola conferma così il proprio impegno nella prevenzione dei fenomeni di violenza tra pari, valorizzando il dialogo, l’ascolto e l’educazione civica come strumenti essenziali di contrasto.