Erasmus a Malaga: un’esperienza di crescita per gli alunni della scuola Margherita di Navarra

Dal 9 al 13 febbraio gli alunni sono stati a Malaga per l’incontro con la scuola partner spagnola

MONREALE, 16 febbraio – Dal 9 al 13 febbraio 2026 gli alunni dell’ICS Margherita di Navarra di Pioppo hanno partecipato a una significativa mobilità a Málaga, nell’ambito del progetto Erasmus+ – annualità 2025-1-IT02-KA121-SCH-000309551.

L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita formativa e personale per gli studenti e per i docenti accompagnatori, che sono stati accolti con grande entusiasmo dalla scuola partner spagnola (CEIP Antonio Machado).

La settimana si è aperta con una calorosa cerimonia di benvenuto e le attività didattiche svolte in classe hanno visto i ragazzi lavorare in team internazionali, confrontarsi su tematiche condivise e potenziare le competenze linguistiche e relazionali. Tra i momenti più significativi della mobilità, la visita culturale della città ha permesso agli studenti di scoprire il ricco patrimonio storico e artistico di Málaga. Passeggiando per il centro storico e visitando i luoghi più rappresentativi, i ragazzi hanno approfondito la conoscenza della cultura andalusa, vivendo un’esperienza immersiva tra storia, arte e tradizioni locali.

Elemento centrale dello scambio è stata l’ospitalità presso le famiglie degli studenti spagnoli. Vivere la quotidianità in un contesto familiare diverso ha consentito agli alunni dell’ICS Margherita di Navarra di conoscere da vicino usi, abitudini e stili di vita locali, rafforzando legami di amicizia e promuovendo un autentico dialogo interculturale.

La mobilità Erasmus+ si è confermata un’esperienza altamente formativa, capace di promuovere inclusione, cittadinanza europea e apertura verso l’altro. Un percorso che ha lasciato nei partecipanti ricordi indelebili e nuove consapevolezze, rafforzando il valore della scuola come spazio di incontro tra culture.

A conclusione del percorso di mobilità Erasmus+ 2025, l’ICS Margherita di Navarra si preparerà ad accogliere, alla fine del mese di maggio, una delegazione di studenti spagnoli (Málaga e Alpedrete) e francesi (Marsiglia) nell’ambito delle attività previste dal progetto. Gli studenti stranieri saranno ospitati dalle famiglie degli alunni che hanno già partecipato alle mobilità in uscita, in un significativo gesto di reciprocità e condivisione. Questa formula favorisce un’autentica immersione nella quotidianità, permettendo ai ragazzi di conoscere da vicino tradizioni, abitudini e stile di vita del contesto locale. L’accoglienza dei partner stranieri costituirà non solo un’importante opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica e locale, ma anche un’occasione per promuovere i valori di cittadinanza europea, inclusione e cooperazione che sono alla base del programma Erasmus.