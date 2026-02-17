Studenti e solidarietà: alla Morvillo incontro con l’oncoematologo pediatrico e sostegno allo SPIA Camp

La scuola rinnova l’impegno sociale devolvendo fondi raccolti dagli alunni per il primo campo di terapia ricreativa del Sud Italia destinato ai bambini con fragilità sanitarie

MONREALE, 17 febbraio – Si è concluso ieri per gli alunni delle classi quinte scuola primaria e per la classe 3ªD della scuola media dell’istituto Francesca Morvillo l’incontro con Nino Trizzino, medico dell’Unità Operativa Oncoematologica Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo e responsabile medico dell’associazione SPIA che, dal 2008, è al fianco del reparto e delle persone affette da immunodeficienze primitive.

L’associazione, attraverso iniziative e interventi di diversa natura, ha già dato vita a numerosi progetti concreti; in questi mesi è inoltre impegnata nella realizzazione del suo progetto più ambizioso: lo SPIA CAMP, il primo campo di terapia ricreativa del Sud Italia, che sorgerà a Misiliscemi (TP) e offrirà a tutti i bambini un’esperienza di svago, crescita e benessere, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto.

La scuola Morvillo, già da un paio di anni ha deciso di sostenere l’associazione aderendo alla campagna di Natale e di Pasqua, consentendo l’allestimento dei banchetti promozionali il cui ricavato viene utilizzato per l’appunto alla realizzazione dei progetti. Quest’anno, in un’ottica di Service Learning, in accordo con il Consiglio di Istituto, è stato deciso inoltre di devolvere anche il ricavato della pesca di beneficenza svolta in occasione delle festività natalizie, un piccolo gesto fatto con la consapevolezza che ogni singola moneta raccolta sarà importante per fare stare meglio un bambino.

“Siamo felici - dice la dirigente scolastica Francesca Giammona – di poter contribuire alla realizzazione dello SPIA CAMP, convinti che ogni bambino ha il diritto riprendere in mano la propria vita e continuare a sognare. La salute dei bambini è un impegno che riguarda tutti, ogni bambino merita cure, attenzione e speranza” .

“Ci ha fatto molto piacere ricevere questo invito - aggiunge il dottor. Trizzino – e apprezziamo questo gesto che sentiamo essere stato fatto con il cuore. Sensibilizzare i ragazzi a certe tematiche è importante perché investire sulla conoscenza vuol dire costruire una società più giusta e consapevole. Prendersi cura dei bambini significa credere nel valore della vita. Vi ringrazio a nome di tutta l’Associazione, dei bambini e delle famiglie che potranno godere delle opportunità che gli saranno offerte anche grazie a voi.Tra qualche giorno – conclude – si aprirà la campagna di Pasqua, se volete continuare a contribuire alla realizzazione del nostro sogno potrete farlo acquistando in nostro uovo solidale”.