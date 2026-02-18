“Fare storia con gli oggetti”, i ragazzi di San Martino alla scoperta alla scoperta dell’abbazia

Si è svolto ieri il terzo appuntamento del progetto

MONREALE, 16 febbraio – Terzo appuntamento col progetto “Fare storia con gli oggetti”, nato dalla collaborazione fra la parrocchia di Santa Maria la Nuova, il Comune e la Pro Loco.

A Monreale il luogo “particolare” che i ragazzi coinvolti nel progetto stanno imparando a conoscere è il museo diocesano, con le sue collezioni che includono reperti provenienti da tutta la diocesi. Ma il nostro territorio ha una notevole ricchezza storica e il plesso “San Martino delle Scale” della scuola Margherita di Navarra ha sede nell’antica abbazia benedettina: in pratica i ragazzi passano buona parte della loro giornata in un luogo ricchissimo di storia locale, e basta guardarsi intorno con un po’ d’attenzione per accorgersene.

La classe V A primaria, con le insegnanti Cinzia Cusimano, Maria Rosa Quadrante e Carmen Di Maria hanno accolto ieri la storica Amelia Crisantino che ha brevemente introdotto il progetto. Ragazzi e docenti sono stati poi contenti di seguire il padre bibliotecario dell’abbazia, dom Mariano Colletta, che ha accolto l’iniziativa con grande disponibilità e oggi ha fatto da guida. Le scoperte sono cominciate subito, quando i bambini hanno appreso che un tempo nello spazio dove adesso c’è la loro aula c’era un dormitorio dei conversi, cioè quelle persone che erano entrate già adulte nel mondo benedettino e spesso si dedicavano ai lavori manuali.

Dom Mariano ha accompagnato i ragazzi negli spazi riservati all’Abate e nel grande corridoio dove un tempo c’era la biblioteca, ne ha mostrato una riproduzione in scala. Ha poi raccontato di reliquari d’argento e di umili supporti per le candele, di paliotti e vesti cerimoniali. Molto interesse ha suscitato un grande libro destinato al coro, che veniva messo davanti al gruppo dei coristi e si doveva leggere anche da lontano. I caratteri sono quindi ben visibili, i capilettera artisticamente decorati e la notazione quadrata: è una maniera di annotare il canto gregoriano a cappella, cioè senza l’accompagnamento di uno strumento.

In pratica, per i ragazzi della V A c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nell’abbazia benedettina di San Martino possono conoscere una “civiltà materiale” che sembra lontana, ma tante tracce ha lasciato e chiede solo d’essere riscoperta.