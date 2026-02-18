Monreale, gli studenti della Guglielmo alla scoperta delle proprie radici tra arte e storia

Un’esperienza formativa tra i monumenti simbolo della città, conclusa con un laboratorio di mosaico

MONREALE, 18 febbraio – Un gruppo di studenti della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Guglielmo II ha vissuto un’intensa giornata all’insegna della cultura e della scoperta del territorio grazie all’attività promossa dall’associazione La Torre Narrante.

Un’iniziativa che ha rappresentato un’importante occasione di crescita formativa e di riscoperta delle proprie radici per i giovani partecipanti. Guidati dai docenti e dagli esperti dell’associazione, i ragazzi hanno esplorato il patrimonio storico e artistico di Monreale, città di straordinaria rilevanza culturale, punto d’incontro tra tradizioni arabe e normanne. Il percorso ha incluso alcune delle tappe più significative del territorio, tra cui il maestoso Duomo di Monreale con i suoi celebri mosaici, il suggestivo Chiostro Benedettino di Monreale, la Cappella del Crocifisso, il Museo Diocesano di Monreale e il vicino palazzo arcivescovile di Monreale, oltre ad alcuni scorci del centro storico.

L’attività ha avuto un ruolo fondamentale nel rafforzare nei giovani il senso di appartenenza e la conoscenza del proprio territorio. Comprendere la storia e le tradizioni locali, infatti, contribuisce a sviluppare rispetto, consapevolezza e orgoglio per le proprie origini, stimolando al tempo stesso la volontà di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale.

Grande l’entusiasmo manifestato dagli studenti, coinvolti in narrazioni interattive che hanno reso la visita ancora più stimolante. La giornata si è conclusa con un laboratorio dedicato alla realizzazione di un mosaico, esperienza pratica che ha permesso ai ragazzi di apprendere divertendosi e di avvicinarsi concretamente a una delle tecniche artistiche più rappresentative della tradizione monrealese. Un’iniziativa che si conferma esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e territorio, capace di formare cittadini più consapevoli e attenti alla ricchezza culturale che li circonda.