Scuola Guglielmo, conoscenze scientifiche col progetto “Conoscere, sperimentare, orientarsi”

È stato destinato agli alunni della scuola media

MONREALE, 21 febbraio – Non una semplice attività di orientamento, ma un vero viaggio nel cuore della scienza vissuta in prima persona.

È questo lo spirito del progetto “Conoscere, sperimentare, orientarsi”, che si è svolto nelle ore pomeridiane alla scuola Guglielmo II di Monreale, coinvolgendo gli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa ha avuto un obiettivo chiaro: aiutare i ragazzi a scegliere con maggiore consapevolezza il proprio percorso futuro, attraverso la scoperta concreta delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e delle opportunità formative ed economiche del territorio. Ma il vero punto di forza è stato l’approccio: sperimentare, osservare, mettere le mani in pasta.

Tra le attività più coinvolgenti, la lezione dedicata al metodo scientifico e al tema delle fake news. Partendo da alcune affermazioni dei terrapiattisti, gli studenti hanno analizzato dati, esperimenti e leggi fisiche, imparando a distinguere tra opinione e prova scientifica. Nessuna derisione, ma esercizio del pensiero critico: un allenamento prezioso per cittadini consapevoli.

Grande entusiasmo per “Scienziati sulla scena del crimine: il biologo forense”, un laboratorio trasformato in una scena investigativa. I ragazzi, nei panni di giovani biologi forensi, hanno raccolto indizi, analizzato impronte digitali, eseguito un’estrazione didattica del DNA, svolto esperimenti di cromatografia e ricostruito i fatti attraverso ipotesi e verifiche. Un’esperienza immersiva che ha acceso curiosità e fatto scoprire una professione STEM reale, sviluppando logica, spirito di osservazione e lavoro di squadra.

Emozionante anche la lezione “Dall’incontro dei gameti alla nascita di una nuova vita: la fecondazione del riccio di mare”. Osservare l’inizio della vita a livello cellulare ha permesso agli studenti di comprendere come dalla fusione di due cellule si avvii un processo ordinato e complesso. Un momento di scienza autentica, capace di lasciare il segno.

Spazio infine alla tecnologia con “Programmare un robot: pensare come un ingegnere”. Attraverso la robotica educativa con mBot2, gli alunni hanno sperimentato il coding e il pensiero computazionale, programmando il robot per muoversi ed evitare ostacoli grazie ai sensori. Tra prove, errori e soluzioni creative, hanno imparato che dietro ogni risultato c’è metodo, collaborazione e perseveranza.

n percorso che ha trasformato l’orientamento in esperienza concreta: perché scegliere il proprio futuro è più facile quando si ha l’opportunità di sperimentarlo in prima persona.

Il progetto è stato coordinato dalle insegnanti Daniela Bellomonte e Luigia Maenza con il prezioso contributo delle docenti Maria Grazia Scognamiglio, Rosaria Sottile, Mariangela Rispetta, Debora Saverino, Maria Corleone, la supervisione dell’insegnante Liliana La Rocca e della preziosa assistente amministrativa Vera Guardì.