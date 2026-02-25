Gli alunni della scuola Morvillo alla scoperta dell’archivio storico e del museo diocesano

Protagonisti i bambini della classe quinta A aderente al progetto ''Fare storia con gli oggetti''

MONREALE, 25 febbraio – Il progetto “Fare storia con gli oggetti”, nato dalla collaborazione fra la parrocchia di Santa Maria la Nuova, il Comune e la Pro Loco ha coinvolto i bambini e i docenti della V A primaria in due distinti momenti: il primo, in classe, di conoscenza e di riflessione , guidato dalla storica Amelia Crisantino, il secondo momento, presso l’Archivio e il Museo Diocesano di Monreale.

I bambini, accolti dal direttore Don Giovanni Vitale, in guanti bianchi per sfogliare gli antichi e preziosi testi, uno risalente al 1300, nelle stanze e tra gli scaffali, hanno potuto osservare testi molto antichi, di esclusiva proprietà dell’Archivio, che attestano la singolarità della nostra Diocesi: Città Stato, il cui Vescovo era Signore non solo nella sfera religiosa, ma anche civile; testi che proprio perché conservati con cura saranno tramandati alle nuove generazioni che avranno il compito di tramandarli ancora ed ancora perché costituiscono la nostra storia.

La visita è proseguita sotto la guida di Amelia Crisantino attraverso le meraviglie del museo diocesano: dipinti, sculture, preziosi ricami, oggetti di uso quotidiano della vita dei vescovi hanno permesso ai bambini di scoprire la grandezza e la storia della Città di Monreale in un tempo passato, ma che attraverso questi oggetti fonda ed edifica, oggi, il presente della nostra identità.