Scuole, a Monreale scatta il piano di manutenzioni urgenti

Decisi lavori per 160mila euro in quattro plessi

MONREALE, 28 febbraio – Sicurezza, accessibilità e decoro. Sono questi i pilastri del piano di interventi straordinari approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono nella seduta di giovedì.

L’amministrazione ha dato il via libera a quattro progetti esecutivi per lavori urgenti che interesseranno diverse strutture scolastiche del territorio, per un investimento complessivo di circa 160.000 euro.

Nuove scale di emergenza e sicurezza strutturale

Tra gli interventi più significativi figurano quelli destinati alla sicurezza statica e antincendio. Presso il plesso Leto-Borsellino (scuola Guglielmo) di via Aquino, la scala esterna in muratura, segnata da cedimenti e fessurazioni, sarà demolita per far posto a una moderna scala metallica in acciaio ad uso uscita di sicurezza. Un intervento speculare è previsto per il plesso scolastico di Grisì in via Cesare Gaglio, dove la vecchia rampa sarà sostituita per garantire l'incolumità della popolazione scolastica.

Abbattimento delle barriere e servizi igienici

Grande attenzione è stata rivolta anche al miglioramento dei servizi interni. Alla scuola"Francesca Morvillo" di via Biagio Giordano verranno realizzati due nuovi servizi igienici specificamente attrezzati per soggetti diversamente abili al primo piano della sede centrale. La mancanza di tali strutture aveva creato finora notevoli disagi organizzativi nella gestione delle aule. Analogamente, al plesso "Pietro Novelli", si interverrà per il rifacimento delle opere murarie e la riattivazione di blocchi di servizi igienici degradati, risolvendo criticità segnalate da tempo dalla direzione didattica.

I finanziamenti

Ogni singolo progetto ha un valore di 40.000 euro (fatta eccezione per il Leto-Borsellino, che raggiunge i 48.000 euro complessivi tra lavori e somme a disposizione). Le opere saranno finanziate attraverso i fondi regionali dell'Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale dedicati alla manutenzione straordinaria urgente.

"Si tratta di interventi indifferibili che non potevano più attendere" si legge nelle relazioni tecniche allegate agli atti. Nonostante le ristrettezze delle casse comunali, l'ente ha colto l'opportunità dei finanziamenti regionali per rispondere con prontezza alle esigenze di studenti, docenti e famiglie, garantendo ambienti scolastici più funzionali e sicuri.