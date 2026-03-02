“Romeo ad Juliet”, un'esperienza di immersione linguistica per gli studenti della Veneziano-Novelli

L’iniziativa nell’ambito dell’educazione in lingua inglese

PALERMO, 2 marzo – Al Teatro Golden di Palermo, stamattina, tutte le classi terze delle medie hanno assistito al musical “Romeo and Juliet”, portato in scena dalla compagnia Palkettostage con attori madrelingua inglese.

Lo spettacolo, interamente recitato in lingua originale, ha proposto una rivisitazione della celebre tragedia di Shakespeare, adattata per un pubblico scolastico. La rappresentazione è stata arricchita da celebri brani pop e rock di area anglosassone, tra cui “You’re Beautiful” di James Blunt, “A Thousand Years” di Christina Perri, “Golden Hour” di JVKE, “Love Me Like You Do” di Ellie Goulding, “Warriors” degli Imagine Dragons e “Halleluyah” di Leonard Cohen, creando un coinvolgente ponte tra letteratura classica e musica contemporanea.

Fondamentale per una partecipazione attiva e consapevole da parte degli studenti è stato il percorso propedeutico curato in classe dalle docenti di inglese, che hanno proposto attività di lettura e comprensione del copione, role play e visione di materiali video in lingua originale.

In un teatro gremito di studenti provenienti da diversi istituti della provincia, prevalentemente scuole superiori, gli alunni della Veneziano-Novelli hanno vissuto una splendida opportunità formativa, in sintonia con un’offerta educativa attenta alla qualità e aperta alle più significative proposte culturali.