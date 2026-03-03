Erasmus+ alla scuola Guglielmo II: Monreale diventa europea per una settimana

Presenti in città docenti partner provenienti da Romania, Turchia, Grecia e Polonia

MONREALE, 3 marzo – L’istituto comprensivo Guglielmo II si prepara a vivere una settimana speciale all’insegna dell’internazionalizzazione, dei valori europei e dell’innovazione didattica.

Dal 1° marzo, infatti, Monreale accoglie studenti e docenti partner provenienti da Romania, Turchia, Grecia e Polonia per l’avvio delle attività in presenza dei progetti Erasmus+ KA210 “Keep on Playing” e “Connecting European Values with Mythology and Modern STEM”.

Per un’intera settimana la scuola “parlerà europeo”: le aule si trasformeranno in laboratori di confronto interculturale, collaborazione e sperimentazione didattica. Workshop su STEM e robotica, attività dedicate alle metodologie innovative, laboratori creativi che intrecciano mito e valori fondanti dell’Unione Europea, presentazioni multimediali e momenti di lavoro cooperativo coinvolgeranno studenti italiani e stranieri in un’esperienza formativa intensa e partecipata.

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è il lavoro della referente Erasmus, Marzia Vanella, insieme alle docenti della Commissione Erasmus Monica Andolina, Daniela Bellomonte e Liliana La Rocca, che hanno coordinato con entusiasmo ogni fase dell’accoglienza e delle attività. L’obiettivo è costruire una comunità scolastica sempre più inclusiva, moderna e consapevole della propria identità europea, rafforzando il rispetto delle diversità culturali, la cooperazione internazionale, l’innovazione didattica e l’educazione alla sostenibilità.

Particolarmente significativo è l’aspetto dell’ospitalità: alcuni studenti stranieri sono accolti nelle famiglie degli alunni dell’istituto. Un’esperienza autentica di scambio culturale che consente ai ragazzi di migliorare le competenze linguistiche, sviluppare autonomia e spirito di adattamento e vivere concretamente i valori di solidarietà, amicizia e cittadinanza europea. Scuola e famiglie diventano così insieme ambasciatrici di accoglienza.

La settimana Erasmus rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il territorio. Gli ospiti europei potranno conoscere le bellezze artistiche e culturali di Palermo e della stessa Monreale, simboli storici di incontro tra culture nel cuore del Mediterraneo. Visite guidate e momenti culturali accompagneranno i partner alla scoperta della ricchezza storica, artistica e paesaggistica della Sicilia.

La dirigente scolastica, Irene Bornelli, che ha fortemente sostenuto la partecipazione ai progetti Erasmus+, guarda a questa esperienza con entusiasmo e visione, sottolineando come Erasmus+ non sia soltanto un progetto, ma un vero percorso di crescita per l’intera comunità scolastica.

La scuola. Guglielmo II conferma così la propria vocazione europea, dimostrando che anche una scuola del territorio può essere protagonista di un dialogo internazionale fatto di cultura, innovazione e valori condivisi.