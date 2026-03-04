Sicurezza ferroviaria, se ne è parlato oggi alla Veneziano-Novelli

L'incontro inquadrato nell'ambito del progetto "Train to be cool"

MONREALE, 4 marzo – La sicurezza ferroviaria al centro di un interessante incontro formativo alla Veneziano-Novelli.

Si è tenuta stamattina, nel salone del plesso Novelli, una conferenza didattica, promossa dalla Polizia ferroviaria, per sensibilizzare gli studenti sui pericoli e i rischi che possono nascondersi dietro l'ecosistema dei binari.

L'incontro, inquadrato nell'ambito del progetto "Train to be cool", e coordinato dalla referente e vice sovrintendente tecnico Assunta Acampora, è stato rivolto agli studenti delle classi terze delle medie. Una lezione diversa dal solito, dove i libri hanno lasciato il posto a immagini forti, video e testimonianze dirette. Gli esperti hanno scelto un approccio empatico e non sanzionatorio, analizzando fatti di cronaca e i comportamenti definiti «a rischio», spesso figli di una sottovalutazione del pericolo.

In particolare, la riflessione è stata orientata verso la distrazione digitale, ovvero uso di cellulari e cuffiette che isolano dai segnali acustici dei treni. Gli studenti hanno risposto con entusiasmo, interagendo con gli agenti, ponendo domande dirette e condividendo il racconto delle proprie esperienze. Un momento fondamentale per trasformare i viaggiatori di domani in cittadini consapevoli e responsabili.