Otto alunni della Guglielmo II alla finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026

La gara si è disputata ieri alla scuola Thomas More di Palermo

PALERMO, 8 marzo – Entusiasmo, impegno e tanta passione per la matematica. Sono questi gli ingredienti che accompagnano gli otto alunni della scuola Guglielmo II che ieri hanno partecipato alla finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, dopo aver superato con successo le due fasi precedenti della competizione.

La gara si è svolta presso la scuola polo “Thomas More” di Palermo, punto di riferimento per l’organizzazione della fase territoriale della manifestazione. Qui studenti provenienti da diversi istituti della provincia si sono confrontati in una prova che ha messo alla prova logica, capacità di ragionamento e competenze matematiche.

Nonostante si tratti di una competizione vera e propria, lo spirito dei Giochi Matematici resta quello suggerito dal nome stesso dell’iniziativa: un modo stimolante e coinvolgente per avvicinarsi alla matematica, affrontando problemi e quesiti attraverso intuizione, creatività e spirito di squadra.

Con entusiasmo e un pizzico di emozione, gli studenti dell’istituto monrealese hanno affrontato questa nuova sfida, consapevoli dell’importanza della concentrazione e della preparazione necessarie per risolvere i quesiti proposti.

A rappresentare la scuola Guglielmo II sono stati gli alunni Federico Catalano, Nicole Castellese, Gioele Di Maggio, Salvatore Iredia Faraci, Mattia Oddo, Leonardo Maria Porcelli, Asia Venturella e Syria Venturella.

Ad accompagnarli in questa importante esperienza è stata la professoressa Bellomonte, che ha seguito e sostenuto i ragazzi lungo il percorso di preparazione e durante la giornata di gara.

Per gli studenti si tratta di un’occasione significativa di crescita e confronto, che unisce studio e passione per la matematica, trasformando una sfida tra numeri e logica in un’esperienza formativa e stimolante.