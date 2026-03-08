Al Trofeo Scacchi Scuola 2026 ottimi risultati per la "Veneziano Novelli"

Il torneo si è disputato sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana. LE FOTO

PALERMO, 8 marzo - Si è disputata venerdì scorso, a Palermo, la fase provinciale del torneo studentesco, promosso dalla Federazione Scacchistica Italiana, che ha visto confrontarsi numerose scuole del territorio in una giornata all’insegna della strategia, della concentrazione e dello spirito di squadra.

L'istituto monrealese è stato rappresentato alla competizione da cinque squadre, tre delle medie (due maschili e una femminile) e due della primaria (una maschile e una femminile), che hanno regalato momenti emozionanti. Due squadre hanno infatti conquistato il terzo posto nelle categorie femminili rispettivamente per la primaria e le medie, qualificandosi per la fase regionale. Un risultato che premia l’impegno, la preparazione e la passione delle giovani scacchiste. Durante il torneo le squadre si sono affrontate su più scacchiere, mettendo alla prova capacità logiche, strategia e spirito di collaborazione.

La partecipazione della scuola con ben cinque squadre conferma il crescente interesse degli studenti verso gli scacchi, disciplina sempre più presente nelle attività didattiche per il suo forte valore educativo. Gli scacchi, infatti, contribuiscono a sviluppare pensiero critico, capacità di concentrazione e abilità nel problem solving.

Ad accompagnare le squadre durante la competizione, i docenti Marzia Bravo, Monica Fiorani e Andrea Lucchese, che hanno seguito e sostenuto gli studenti nel corso dell’intera giornata di gara.