Settimana del Fiocchetto Lilla nelle scuole del Monrealese e del Palermitano: studenti a confronto sui disturbi alimentari

Importante iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione

MONREALE, 17 marzo – Sensibilizzare i più giovani su un tema sempre più attuale e delicato come i disturbi del comportamento alimentare.

Con questo obiettivo l’istituto comprensivo Guglielmo II, scuola capofila della rete di scopo “Sport, Ambiente e Salute”, ha promosso la Settimana del Fiocchetto Lilla, coinvolgendo numerosi studenti delle scuole del territorio monrealese e palermitano. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado degli istituti che hanno aderito al Patto di rete: Guglielmo II, Morvillo, Veneziano-Novelli, Margherita di Navarra e Montegrappa di Palermo.

Protagonista degli incontri è stata Emilia Milazzo, giovane specialista in biologia e nutrizione, che ha affrontato il tema dei disturbi del comportamento alimentare con sensibilità e grande attenzione verso il pubblico studentesco.

Durante il suo intervento Milazzo ha spiegato ai ragazzi come il rapporto con il cibo, in alcuni casi, possa nascondere problematiche più profonde. I disturbi alimentari, infatti, sono spesso il riflesso di un disagio interiore legato a emozioni, insicurezze e difficoltà psicologiche. «A volte il cibo è solo un modo per esprimere un disagio che non si riesce a comunicare in altro modo», ha spiegato agli studenti.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali disturbi del comportamento alimentare, tra cui anoressia, bulimia e binge eating, sottolineando come si tratti di condizioni complesse che non riguardano soltanto l’alimentazione ma anche la sfera psicologica. In particolare, è stato ricordato che l’anoressia nervosa non è semplicemente un problema legato al cibo, ma un disturbo con profonde radici psicologiche.

Spazio anche ad alcune tematiche strettamente collegate, come bullismo e body shaming, fenomeni che possono contribuire a generare o aggravare situazioni di disagio. Milazzo ha evidenziato quanto l’autostima e l’immagine corporea siano elementi fondamentali per il benessere mentale dei giovani e come episodi di derisione o offese legate all’aspetto fisico possano avere conseguenze molto serie. L’esperta ha quindi invitato gli studenti a sviluppare un atteggiamento di rispetto e cura verso sé stessi e verso gli altri, promuovendo una corretta alimentazione e una visione positiva del proprio corpo. «Il cibo deve essere un alleato, non un nemico», ha ricordato, sottolineando l’importanza di imparare ad ascoltare il proprio corpo e di chiedere aiuto quando si avvertono segnali di disagio.

I dati confermano la crescente urgenza di affrontare il problema: in Italia si stimano oltre tre milioni di casi di disturbi dell’alimentazione, con un’età di insorgenza sempre più precoce che in alcuni casi si abbassa fino agli 8-10 anni. Un fenomeno che rappresenta oggi una vera emergenza sanitaria, sociale e familiare.L’iniziativa promossa dalla scuola Guglielmo II si inserisce in un più ampio percorso educativo finalizzato a promuovere la consapevolezza tra i giovani, valorizzando al tempo stesso il rispetto della diversità e dell’unicità di ogni persona.

La Settimana del Fiocchetto Lilla si è così trasformata in un importante momento di confronto e crescita per la comunità scolastica, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a riconoscere i segnali di disagio e a promuovere una cultura del rispetto, della cura di sé e dell’attenzione verso gli altri.