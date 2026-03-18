“Diritti per la parità di genere, dalla denuncia alla rinascita”: se ne è parlato con gli studenti del liceo Basile

L’incontro ha visto la partecipazione di diversi esperti
MONREALE, 18 marzo – Si è svolto presso il salone della Caritas Diocesana di Monreale l'importante convegno dal titolo “Diritti per la parità di genere – dalla denuncia alla rinascita”.
L’iniziativa, promossa dal liceo "Emanuele Basile", ha registrato un grande riscontro tra gli alunni, che hanno partecipato con estremo interesse e coinvolgimento. L'evento è nato dalla necessità di sensibilizzare le nuove generazioni su temi di stringente attualità, come la prevenzione della violenza di genere, la cultura del rispetto e la tutela dei diritti. Più che una lezione accademica, la mattinata si è trasformata in un dialogo dinamico e diretto tra professionisti e giovani, fornendo a questi ultimi strumenti critici essenziali per riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione.
Il valore dell’iniziativa è stato sottolineato dalla presenza attiva dei rappresentanti degli studenti. Irene Teodosio, presidente della commissione per la parità di genere e la sessuoaffettività della Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo, ha dichiarato: "Come Consulta siamo fermamente convinti che momenti come questo siano il motore del cambiamento culturale necessario per abbattere i pregiudizi e costruire una società realmente paritaria." Presente anche Sofia Neri, rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti dell'Istituto Liceo Classico Basile-D'Aleo, che ha portato il punto di vista diretto della comunità studentesca locale, evidenziando l'importanza di portare queste tematiche tra i banchi di scuola. Il coordinamento del progetto è stato curato da Carla Castronovo, referente del Liceo, che ha seguito con dedizione l'organizzazione dell'evento affinché diventasse un momento formativo di alto profilo.
L’iniziativa è stata attivamente supportata dall’associazione Donnattiva, presente attraverso la figura della sua responsabile legale, Rosaria Bova. Il dibattito, moderato dal professore Miano, ha visto contributi tecnici e umani di rilievo: l’avvocato Bova ha approfondito gli aspetti giuridici e il quadro delle tutele legali previste per le vittime, sottolineando l'importanza cruciale della denuncia. Rosaria Calvo (Psicoterapeuta e docente): ha analizzato le dinamiche psicologiche connesse alla violenza e il delicato percorso verso la rinascita e l’autodeterminazione.
L’incontro ha coinvolto diverse classi del liceo classico, scientifico e del liceo delle scienze applicate, suddivise in turni per garantire un confronto più profondo e partecipativo. Gli studenti hanno accolto con entusiasmo l'opportunità di confrontarsi faccia a faccia con i professionisti, ponendo domande e riflettendo sul proprio ruolo nella costruzione di una società più equa.
L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di Educazione Civica e di promozione del benessere scolastico che l'Istituto porta avanti con determinazione, agendo sulla radice culturale del problema per contrastare ogni fenomeno di violenza.
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