Palermo Liberty, viaggio tra arte e storia per gli studenti della scuola Guglielmo

L’iniziativa si è rivelata un’importante occasione formativa

PALERMO, 26 marzo – Palermo si conferma ancora una volta un autentico museo a cielo aperto, capace di raccontare – attraverso le sue architetture – il fascino di un’epoca raffinata e ricca di fermenti culturali: quella dello stile Liberty tra Ottocento e Novecento.

Protagonisti di questa esperienza sono stati gli studenti delle classi terze della scuola secondaria della scuola Guglielmo II, che hanno preso parte a una visita didattica alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche della città. Un’iniziativa che ha saputo coniugare apprendimento e meraviglia, trasformandosi in un percorso immersivo tra storia, arte e identità territoriale. La giornata ha preso il via con la visita a due autentici gioielli del Liberty palermitano: il Villino Florio e la Villa Malfitano Whitaker. Qui i ragazzi hanno potuto osservare da vicino decorazioni eleganti, linee sinuose e dettagli artistici che testimoniano il gusto e lo stile di un’epoca in cui Palermo viveva una stagione di grande splendore culturale.

Il percorso è poi proseguito attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città, come la Stazione Lolli e Palazzo Ziino, esempi emblematici dell’architettura urbana del periodo. Tappa fondamentale anche quella nei grandi teatri cittadini: il Teatro Politeama Garibaldi e il maestoso Teatro Massimo, simboli della vivacità artistica e sociale del capoluogo siciliano.

Non sono mancati momenti dedicati alla scoperta di elementi più caratteristici e spesso meno noti, come i tipici chioschi storici e il suggestivo Palchetto della Musica in Piazza Castelnuovo, testimonianze di una vita cittadina fatta anche di incontri, musica e socialità.

L’iniziativa si è rivelata un’importante occasione formativa: gli studenti hanno avuto modo di approfondire la conoscenza del proprio territorio, sviluppando uno sguardo più consapevole sul patrimonio artistico e culturale che li circonda. Allo stesso tempo, la giornata ha favorito momenti di condivisione e crescita personale, rafforzando il senso di appartenenza e la socializzazione tra compagni. Un’esperienza che dimostra come la scuola possa uscire dalle aule per trasformarsi in scoperta viva, rendendo la storia tangibile e vicina alle nuove generazioni.