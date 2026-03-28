Grisì, giornata di formazione su legalità e prevenzione a scuola

Importante la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri

MONREALE, 28 marzo – Si è svolta ieri, nella scuola secondaria di primo grado di Grisì, un’importante giornata formativa dedicata alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione delle dipendenze.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli studenti, coinvolti in un confronto diretto con le istituzioni. A guidare l’incontro sono stati il luogotenente Antonio Pompa, comandante della Stazione dei Carabinieri di Grisì, e il capitano Mattia Rognoni, comandante della Compagnia di Partinico, affiancati dall’appuntato scelto Stefano Asta. I relatori hanno affrontato temi di grande attualità, stimolando riflessioni concrete e rispondendo alle numerose domande degli alunni.

Presenti anche rappresentanti istituzionali e scolastici, tra cui il vicepresidente del Consiglio Antonella Giuliano, l’assessore Giulio Mannino, il dirigente scolastico Giuseppe Ferina e il fiduciario del plesso Giorgio Ferrantelli.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza di educare i giovani al rispetto delle regole e alla cittadinanza attiva, evidenziando il ruolo fondamentale della sinergia tra scuola, forze dell’ordine e comunità nel contrasto ai fenomeni di devianza e dipendenza.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso volto a rafforzare il senso civico delle nuove generazioni e a consolidare il rapporto tra istituzioni e territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente del Consiglio Antonella Giuliano, che ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la professionalità dimostrata e per l’impegno costante nella diffusione dei valori della legalità e della sicurezza, sottolineando anche la collaborazione attiva della dirigenza scolastica.