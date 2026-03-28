La scuola Morvillo celebra il “Pi Greco Day”

Interessante appuntamento per gli studenti sulla nota costante matematica. LE FOTO

MONREALE, 28 marzo – Ieri è stata una giornata di festa per gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Francesca Morvillo di Monreale: si è celebrato il Pi Greco Day, l’appuntamento dedicato alla nota costante matematica che, di consueto, ricorre il 14 marzo ma quest’anno, tuttavia, la ricorrenza è stata posticipata poiché gli studenti erano impegnati nel viaggio d’istruzione.

In un’ottica inclusiva il dipartimento di matematica ha deciso di organizzare l’iniziativa permettendo a tutti gli alunni di esprimersi secondo diverse forme espressive: i ragazzi hanno infatti realizzato poesie, brevi rappresentazioni teatrali ed elaborati grafici tutti ispirati al Pi Greco. A fare da protagonista tuttavia è stata la matematica con una serie di quesiti matematici da risolvere in squadra. Tra i momenti più significativi, ha suscitato grande interesse la gara individuale di memorizzazione delle cifre decimali, vinta da Manuel Battaglia (3D), che è riuscito a ricordarne ben 242 cifre. Primo premio pure per la classe 3B classificata prima nei giochi a squadra, per Alysia Massi e Sofia Sciortino (3C) per l’elaborato grafico, per Giuseppe La Mantia(3D) per il componimento poetico.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Francesca Giammona, che ha evidenziato come, al di là dei risultati, l’impegno e la partecipazione dimostrati dagli studenti rappresentino un chiaro esempio di come sia possibile vivere la scuola in modo più coinvolgente e creativo.