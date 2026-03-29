Gli studenti della scuola Guglielmo II celebrano Dante

L’istituto ha condotto attività coinvolgenti e creative

MONREALE, 28 marzo – In occasione del Dante Dì, l’Istituto Comprensivo Guglielmo II ha reso omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri con una serie di iniziative didattiche e culturali che hanno coinvolto attivamente studenti di ogni ordine scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.

L’evento si è svolto in un clima di entusiasmo e partecipazione, offrendo agli alunni l’opportunità di approfondire la conoscenza dell’autore della Divina Commedia attraverso modalità innovative e coinvolgenti. Tra le attività proposte, grande spazio è stato dedicato alle letture di celebri passi dell’opera dantesca, che hanno stimolato riflessioni sul significato dei versi e sulla visione dell’aldilà proposta dal poeta.

Accanto alla lettura, gli studenti si sono cimentati in laboratori poetici, sperimentando la scrittura creativa e dando voce a componimenti ispirati ai temi affrontati da Dante. Per i più piccoli, in particolare gli alunni della scuola dell’infanzia, è stato organizzato anche un laboratorio di educazione all’affettività, pensato per avvicinarli ai valori universali presenti nelle opere dantesche in modo semplice e accessibile.

Non sono mancati momenti di drammatizzazione: gli studenti hanno messo in scena brevi rappresentazioni teatrali, ricreando episodi emblematici della Divina Commedia. Un’esperienza che ha favorito non solo la comprensione del testo, ma anche lo sviluppo del lavoro di gruppo e il coinvolgimento emotivo.

A completare il percorso formativo, la proiezione di video e materiali audiovisivi ha permesso di contestualizzare l’opera di Dante nel suo periodo storico e culturale. Tra questi, il docufilm del regista Matteo Gagliardi, proposto dall’amministrazione comunale, ha contribuito a rendere ancora più dinamico e accessibile l’approccio a uno dei pilastri della letteratura italiana.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’istituto nella valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Ancora una volta, la scuola Guglielmo II si conferma una realtà educativa attenta a promuovere lo studio e la creatività, coinvolgendo le nuove generazioni in esperienze formative stimolanti e partecipative.