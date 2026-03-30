Scuola Margherita di Navarra, Erasmus in Spagna tra inclusione, sostenibilità e scoperta del territorio

Dal 22 al 26 marzo un’importante esperienza di mobilità in Spagna, tra Alpedrete e Madrid per gli studenti della secondaria

MONREALE, 30 marzo –Nell’ambito del progetto Erasmus+, gli studenti della secondaria di primo grado della Margherita di Navarra dal 22 al 26 marzo 2026 hanno vissuto un’importante esperienza di mobilità in Spagna, tra Alpedrete e Madrid.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione unica per coniugare apprendimento, inclusione e sostenibilità in un contesto internazionale. L’accoglienza presso la scuola partner (CEIP EL PERALEJO) è stata calorosa e coinvolgente. Uno dei momenti più significativi è stato lo studio sul campo presso la Dehesa de Alpedrete, dove gli studenti hanno potuto svolgere un’osservazione diretta dell’ecosistema. Attraverso attività guidate, hanno analizzato la biodiversità del territorio, riconoscendo specie vegetali e animali e comprendendo l’equilibrio naturale che caratterizza questo ambiente.

L’esperienza ha avuto un forte valore educativo anche in termini di sostenibilità. Gli studenti hanno riflettuto sull’importanza della tutela ambientale, sviluppando maggiore consapevolezza riguardo alla conservazione degli ecosistemi e all’uso responsabile delle risorse.

Grande attenzione è stata riservata anche al tema dell’inclusione. Tutti gli alunni sono stati coinvolti attivamente nelle attività, in un clima di collaborazione e rispetto reciproco. Il confronto con studenti di un altro Paese ha favorito l’apertura mentale, l’accettazione delle diversità e lo sviluppo di competenze sociali fondamentali.

La mobilità si è arricchita anche con la visita alla città di Madrid, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere il patrimonio artistico e culturale della capitale spagnola. Queste esperienze hanno contribuito ad ampliare i loro orizzonti culturali, rendendo l’apprendimento ancora più coinvolgente.

Un aspetto fondamentale dell’esperienza è stata l’ospitalità presso le famiglie degli studenti spagnoli. Questo momento ha rappresentato un’opportunità preziosa di immersione totale nella cultura locale, permettendo agli alunni di vivere la quotidianità in un contesto autentico e accogliente.

Durante la mobilità Erasmus ad Alpedrete, gli studenti hanno condiviso abitudini, tradizioni e momenti di vita familiare, migliorando in modo naturale le competenze linguistiche e rafforzando la capacità di adattamento. L’accoglienza calorosa delle famiglie ha favorito la creazione di legami significativi, basati sul rispetto reciproco e sulla curiosità verso l’altro.

Questa esperienza ha contribuito anche a sviluppare valori fondamentali come l’inclusione e la solidarietà, rendendo i ragazzi più aperti e consapevoli delle diverse realtà culturali. Vivere in famiglia ha reso la mobilità ancora più autentica e formativa, trasformandola in un’occasione di crescita personale oltre che educativa.