La scuola Margherita di Navarra premiata al Forum “Legalità e Cultura dell’Etica”

Ieri la premiazione ufficiale alla facoltà di Ingegneria di Palermo

MONREALE, 10 aprile – La classe 3F dell’Istituto Comprensivo Margherita di Navarra, plesso di San Martino delle Scale, è stata premiata ieri durante la cerimonia del XV Concorso Nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica”, distinguendosi nella categoria video per le scuole medie.

Il progetto “Piccola Comunità Stessi Diritti”, realizzato e curato dai docenti Michela Costa, Antonio Putzu ed Elena Pandolfo ha ottenuto il terzo posto a livello nazionale. La partecipazione a questo prestigioso forum è stata voluta dal Rotary Club di Palermo Monreale Distretto n. 2110 come parte del loro impegno nel promuovere i valori della legalità e dell’etica tra i giovani.

La cerimonia si è svolta presso l’Edificio 7 della Facoltà di Ingegneria di Palermo, alla presenza dell’onorevole Alessandro Battilocchio, di numerose scolaresche provenienti da diverse regioni d’Italia, di autorità civili e politiche, e di esponenti del Rotary Club provenienti anch’essi da varie regioni d’Italia.

Il tema del Forum di questa edizione, “Rigeneriamo la periferia” ha avuto come focus l'importanza di mettere in atto azioni concrete e e proposte per la riqualificazione delle periferie. L’evento ha sottolineato in particolare l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nei temi della responsabilità civica e dell’etica, riconoscendo il ruolo centrale della scuola nella formazione di cittadini consapevoli. Per la classe della frazione montana di Monreale quello di ieri è il secondo riconoscimento nazionale ottenuto quest'anno. La 3F infatti era già stata premiata insieme alla dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, durante la cerimonia al Senato della Repubblica tenutasi lo scorso febbraio.