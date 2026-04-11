Badiella, una festa di movimento e fantasia per i più piccoli

Percorsi motori e storie coinvolgenti guidano i bambini in un’esperienza educativa tra gioco, sport e immaginazione

MONREALE, 11 aprile – Una giornata all’insegna del movimento, del gioco e della fantasia ha animato la scuola dell’infanzia della scuola Guglielmo II plesso Badiella, trasformando gli spazi scolastici esterni in un vivace laboratorio di esperienze motorie.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini, coinvolti in una serie di percorsi studiati appositamente per le diverse fasce d’età, sotto la guida dei due ginnasti Elisabetta e Lorenzo Ganci. L’attività, pensata per promuovere il benessere fisico e lo sviluppo delle capacità coordinative, si è distinta per un approccio originale e coinvolgente: ogni percorso motorio era infatti accompagnato da una storia, uno sfondo integratore capace di stimolare l’immaginazione dei più piccoli e rendere ogni esercizio un’avventura da vivere.

Tra salti, corse, arrampicate e piccoli ostacoli da superare, i bambini si sono trasformati in esploratori, animali del bosco o coraggiosi viaggiatori, supereroi, seguendo con entusiasmo il filo narrativo proposto. Le attività, calibrate con attenzione in base all’età, hanno permesso a tutti di partecipare attivamente, rispettando tempi e abilità individuali.

I due maestri hanno saputo creare un clima sereno e stimolante, incoraggiando la collaborazione, la fiducia in sé stessi e il piacere del movimento. L’esperienza si è rivelata non solo un momento ludico, ma anche un’importante occasione educativa, in cui corpo e mente hanno lavorato in armonia.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal personale scolastico, che ha sottolineato il valore di iniziative come questa nel percorso di crescita dei bambini. A fine giornata, sorrisi e occhi brillanti hanno raccontato più di ogni parola il successo dell’iniziativa: una festa dello sport che ha lasciato nei piccoli partecipanti ricordi felici e tanta voglia di muoversi ancora.