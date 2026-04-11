Anno scolastico 2026-2027, si tornerà in classe martedì 15 settembre

Emesso il decreto dell’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

PALERMO, 11 aprile – Nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado le lezioni avranno inizio martedì 15 settembre: lo ha stabilito con apposito decreto l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, definendo nei dettagli il calendario dell’anno scolastico 2026-2027, che avrà termine il 10 giugno 2027.

In aggiunta, com’è ovvio, alle giornate domenicali, le scuole rimarranno chiuse il 2 novembre 2026 (commemorazione dei defunti), dal 7 all’8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione) e il 2 giugno 2027 (Festa della Repubblica); le attività didattiche saranno inoltre sospese dal 23 dicembre 2026 al successivo 7 gennaio per le vacanze natalizie e dal 25 al 30 marzo 2027 per quelle pasquali.

A Monreale, tutti i plessi di istruzione presenti nel centro urbano e nelle frazioni saranno chiusi anche lunedì 3 maggio 2027, giornata in cui è programmata la tradizionale processione del Santissimo Crocifisso.

Il decreto regionale consente ai consigli di istituto e di circolo di stabilire, in maniera flessibile, le variazioni calendariali ritenute opportune in merito alla data di avvio dei corsi di studio e alle sospensioni delle lezioni individuando tempi e modalità di recupero in altri periodi dell’anno, a compensazione delle attività non effettuate; resta fermo, in ogni caso, il tassativo obbligo di garantire almeno 200 giorni di lezione nell’anno scolastico, al fine poterne assicurare l’effettiva validità.

Tenendo conto delle date che saranno più in avanti stabilite dal ministero dell’Istruzione e del Merito per lo svolgimento degli esami di Stato, spetterà ai dirigenti scolastici organizzarsi per fare in modo che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti superiori siano iniziati in tempo utile per garantirne la pubblicazione prima dell’avvio degli esami stessi.

C’è da tenere presente, infine, che le attività educative svolte all’interno delle scuole dell’infanzia, che accolgono bambine e bambini di età compresa fra i tre ed i cinque anni, si concluderanno il 30 giugno 2027.