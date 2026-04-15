Buoni risultati per la Veneziano-Novelli al campionato regionale di scacchi

La primaria ha chiuso al sesto posto, la scuola media al quinto

MARSALA, 15 aprile – Anche la scuola Veneziano Novelli ha partecipato alla fase regionale del torneo studentesco di scacchi, organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana.

La competizione, che è stata disputata lo scorso 13 aprile all'hotel President di Marsala, ha visto la partecipazione di ben 55 scuole e numerosi giovani talenti pronti a sfidarsi sulla scacchiera con impegno e passione.L' istituto monrealese ha preso parte alla gara con le squadre femminili finaliste, classificatesi terze alle provinciali. Per la scuola primaria hanno gareggiato le alunne Iside Di Carlo, Irene Di Noto, Ludovica Lo Piano e Alice Sanzone. Per le medie, Sofia Vaglica, Luisa Lo Conti, Karola Blando ed Emilia Oliveri.

Le allieve sono state accompagnate dalle docenti Marzia Bravo e Monica Fiorani, e coordinate dal professore Paolo Scalia, referente per l'attività. Le partite si sono susseguite in un clima di sana competizione e grande concentrazione.

Al termine del torneo, la squadra della primaria ha conquistato un ottimo sesto posto, mentre la scuola media si è classificata al quinto posto. Al di là dei risultati, la partecipazione ha rappresentato un’importante occasione di crescita, confronto e condivisione, che ha regalato a tutte le alunne un’esperienza ricca di emozioni e soddisfazioni.

Soddisfatto anche il dirigente scolastico Marco Monastra che si è congratulato con le studentesse per l'impegno e la passione dimostrati ed ha ringraziato i docenti per la dedizione con cui hanno curato, seguito e supportato le attività.





