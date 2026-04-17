Alla scoperta delle radici: gli studenti della Veneziano-Novelli in visita tra archivio e museo diocesano

Un percorso formativo tra storia, identità e memoria per valorizzare il patrimonio culturale di Monreale e il significato della Festa del Santissimo Crocifisso

MONREALE, 17 aprile – Conoscere il volto del territorio, comprenderne gli aspetti identitari e valoriali e farne strumenti di crescita culturale e civile.

Con queste intenzioni e idealità, stamattina, un gruppo di alunni della Veneziano-Novelli è stato protagonista attivo di una visita didattica all'archivio storico diocesano e al museo diocesano. Grazie alla disponibilità e alle competenze del direttore dell'Archivio, don Giovanni Vitale, e dell'archivista Anna Manno, gli studenti hanno avuto un'opportunità preziosissima, quella di scoprire documenti e fonti sulla storia di Monreale e sviluppare un legame diretto con i tesori del nostro patrimonio culturale.

L'iniziativa, inserita nel quadro delle attività formative per la valorizzazione del Quattrocentesimo centenario della Festa del Santissimo Crocifisso, ha visto coinvolte, in particolare, due classi delle medie, coordinate dagli insegnanti Vincenzo Caldarella, Margherita Giambruno, Romina Lo Piccolo ed Elke Termini.

Un percorso di scoperta crescente per gli studenti che, attraverso documenti d'archivio scelti ad hoc, sono stati guidati verso la comprensione delle origini storiche dell'istituzione del culto del Crocifisso e del contesto culturale in cui si colloca.

Ancora una volta la scuola Veneziano-Novelli rinnova l'impegno di integrare la conoscenza del patrimonio del territorio nei percorsi didattici e favorire un apprendimento significativo da parte degli studenti capace di promuovere memoria, senso di appartenenza e una cittadinanza attiva e consapevole.