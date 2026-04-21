Tra i sentieri di Monreale: gli studenti della Morvillo alla scoperta della natura

Il progetto “Trekking in ambiente naturale” unisce attività fisica e apprendimento, coinvolgendo i ragazzi alla riscoperta del territorio

MONREALE, 21 aprile – Quando la scuola si immerge nella natura, la didattica respira di un entusiasmo nuovo.

È con queste premesse che nasce il progetto “Trekking in ambiente naturale” che vede ogni anno la scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Francesca Morvillo impegnata in attività di cammino sul territorio di San Martino delle Scale, con il patrocinio della Pro loco di Monreale.

Le attività di trekking hanno visto coinvolte tutte le classi seconde e terze della scuola che, sia venerdì scorso che ieri mattina, accompagnate dai docenti di scienze motorie e scienze naturali e guidate sapientemente dall’esperto Andrea Arcangelo, hanno visitato monte Petroso e il versante delle Neviere, gustando la bellezza del nostro patrimonio naturale e arricchendo e cementando “sul campo” le loro conoscenze di botanica relative alla macchia mediterranea.

Un progetto definito dagli stessi ragazzi “divertente e arricchente” che coniuga la sana attività fisica all’apprendimento continuo e che pone in risalto l’interesse delle istituzioni scolastiche e delle associazioni locali per la promozione viva del territorio e per la sua tutela da parte delle nuove generazioni.