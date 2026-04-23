Monreale, con “Pedibus” i bambini della Badiella protagonisti della sostenibilità

L’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale della Terra

MONREALE, 23 aprile – In occasione della Giornata Mondiale della Terra, celebrata ieri, l’istituto comprensivo Guglielmo II – plesso dell’infanzia Sacro Cuore Badiella ha promosso un’iniziativa dedicata all’educazione ambientale: un partecipato e colorato “pedibus”.

L’evento ha visto il raduno di bambini, insegnanti e famiglie in piazza Guglielmo II, da cui è partita una camminata collettiva verso la scuola. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: lasciare l’auto e riscoprire l’importanza degli spostamenti a piedi nel rispetto dell’ambiente.

Durante la settimana precedente, il tema della sostenibilità era stato al centro delle attività didattiche. Attraverso giochi, racconti e laboratori, i più piccoli hanno approfondito il rispetto per la natura, comprendendo il valore dei comportamenti quotidiani.

Il “pedibus” ha rappresentato il momento conclusivo del percorso educativo, trasformandosi in una vera e propria festa: musica, entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato i bambini lungo il tragitto, rendendoli protagonisti di un messaggio importante.

Determinante il contributo di Piero Faraci e del padre, insieme ai volontari della Protezione Civile Evergreen guidati da Emanuela Terzo, che hanno garantito supporto e sicurezza. Fondamentale anche la collaborazione delle famiglie, che hanno aderito con convinzione all’iniziativa.

Un piccolo gesto per ciascun bambino che ha assunto un significato più ampio: un passo concreto verso una comunità più consapevole e attenta all’ambiente.