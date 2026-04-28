L’istituto “Margherita di Navarra” si afferma al concorso nazionale «Salva la tua lingua locale»

La premiazione si è svolta a Roma presso il Campidoglio

ROMA, 28 aprile – Anche per l’anno scolastico 2025-2026 il ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Unione nazionale Pro Loco d’Italia hanno promosso il concorso letterario nazionale per le opere in dialetto «Salva la tua lingua locale».

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì mattina a Roma, presso la sala “Giulio Cesare” del Campidoglio; nell’ambito della sezione musica, al primo posto si è classificato l’istituto comprensivo statale “Margherita di Navarra” di Pioppo, diretto da Patrizia Roccamatisi, con l’intenso e quantomai attuale brano “Maliditta guerra”, proposto dall’alunna Giada Di Maria. Hanno preso parte all’evento romano il docente Antonio Putzu e la presidente della Pro Loco di Monreale Amelia Crisantino, da tempo attivamente impegnata nel sensibilizzare le giovani generazioni al valore della diversità linguistica e culturale.

Il noto poeta e critico letterario Elio Pecora, chiamato a presiedere la giuria del Premio, ha dichiarato: «I dialetti sono lo strumento per avvicinare i ragazzi a una realtà più materiale, a un mondo dove si viveva più direttamente la giornata. Responsabilizzarsi della lingua è importante: ci sono parole definite scatole vuote - come libertà, democrazia, amore e dolore - e noi dobbiamo riempirle di cose: più conosciamo parole e più esprimiamo meglio i nostri pensieri».

L’iniziativa «Salva la tua lingua locale» anche in questa edizione ha fatto registrare una partecipazione significativamente ampia, con il coinvolgimento di circa mille alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e di oltre novanta istituti di ogni parte del Paese.