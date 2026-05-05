Formazione e Lavoro a Monreale: Infowork lancia cinque nuovi percorsi già finanziati

Aperte le ultime iscrizioni per il corso ASACOM

​MONREALE, 5 maggio – Importanti novità nel panorama della formazione professionale siciliana.

In seguito alla pubblicazione del decreto regionale che ha dato il via libera a oltre 1.200 progetti finanziati su tutto il territorio isolano, l'ente di formazione Infowork si conferma protagonista a Monreale, ottenendo il finanziamento per una serie di percorsi strategici volti a favorire l'occupazione e lo sviluppo delle competenze locali.

I corsi, rivolti a disoccupati, inoccupati e inattivi, rappresentano un'opportunità concreta per acquisire qualifiche spendibili immediatamente.

​Ecco l'elenco dei percorsi in partenza:

​ Addetto impianti elettrici civili

​ Assistente alla struttura educativa

​Tecnico di produzione pagine web

​Questi corsi mirano a rispondere alla crescente domanda di profili tecnici e amministrativi qualificati, garantendo una formazione pratica e teorica di alto livello. ​Oltre ai nuovi progetti finanziati, l'ente comunica che è in fase di avvio il corso per ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione). Si tratta di una figura professionale sempre più richiesta nel mondo della scuola e del sociale, fondamentale per supportare l'integrazione degli alunni con disabilità.

​ Per il corso ASACOM rimangono disponibili solo gli ultimi posti. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura il prima possibile per non perdere l'occasione di specializzarsi in un settore ad alta vocazione sociale e occupazionale.

​Per ottenere maggiori dettagli sull'avvio dei corsi, sui requisiti di accesso e per assicurarsi uno degli ultimi posti disponibili per il corso ASACOM, è possibile contattare la segreteria:

​ Telefono: 091 6407329

091 6407329 Whatsapp 3510954651

​Sede: Via Fondo Cangemi, 6 – Monreale (PA)





