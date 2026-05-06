Gli studenti monrealesi alla scoperta dell’impegno del capitano Basile

Ieri al cineteatro Imperia lo spettacolo "Un Uomo, una Divisa, una Scelta

MONREALE, 6 maggio – Ieri mattina il teatro Imperia ha ospitato gli studenti delle scuole di Monreale per un evento dedicato alla memoria e all'impegno civile.

I giovani hanno assistito allo spettacolo "Un Uomo, una Divisa, una Scelta", incentrato sulla vita del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, ucciso barbaramente dalla mafia 46 anni fa, proprio al termine dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi, ha sottolineato l'importanza educativa della giornata: "Il teatro Imperia si è trasformato in un’aula speciale per le nostre scuole. Abbiamo voluto che le studentesse e gli studenti di Monreale si confrontassero con la storia del capitano Emanuele Basile attraverso il linguaggio potente del teatro.

La nostra missione non è stata solo quella di trasmettere nozioni, ma di formare coscienze. Portare i ragazzi a teatro per conoscere la figura di Basile ha significato offrire loro un esempio concreto di senso del dovere, integrità e coraggio. Vedere i giovani così partecipi ci ha confermato che la memoria non è un esercizio del passato, ma un seme per il futuro".

Prodotto da La Valigia dell'Attore Produzioni, lo spettacolo ha restituito un ritratto intimo di una delle figure più emblematiche della lotta alla criminalità organizzata in Sicilia. L'opera non si è limitata a celebrare l'eroe, ma ha esplorato l'integrità morale dell'uomo e la coerenza di chi decise di non voltarsi dall'altra parte.