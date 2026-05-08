Immersione linguistica in inglese per gli studenti della scuola Veneziano-Novelli

Hanno assistito all’Agricantus allo spettacolo dalla compagnia britannica “The Play Group” con attori madrelingua

MONREALE, 8 maggio – Un’entusiasmante esperienza di immersione linguistica ha coinvolto ancora una volta gli alunni della Veneziano-Novelli nell’ambito dell’educazione in lingua inglese.

Al teatro Agricantus di Palermo, tutte le classi seconde delle medie hanno assistito allo spettacolo “The Curse of Hotel Morgue”, una libera reinterpretazione del celebre racconto poliziesco The Murders in the Rue Morgue di Edgar Allan Poe, portato in scena dalla compagnia britannica The Play Group con attori madrelingua inglese.

Lo spettacolo, recitato interamente in lingua originale, ha proposto un coinvolgente giallo gotico dalle sfumature ironiche, ambientato in una piccola cittadina della campagna parigina. La trama ruota attorno a una serie di misteriosi omicidi che la polizia non riesce a risolvere e che trovano soluzione grazie all’intervento di un detective buffo e fuori dagli schemi.

Determinante per la partecipazione attiva e consapevole degli studenti è stato il percorso propedeutico sviluppato delle docenti di inglese, che hanno proposto in classe attività di lettura e comprensione del testo, ampliamento del lessico e visione di materiali video in lingua originale.

Grazie all'approccio interattivo, coinvolgente e divertente alla letteratura classica offerto dallo spettacolo, gli studenti hanno vissuto un’altra importante occasione di crescita linguistica e culturale, in linea con un’offerta formativa attenta alla qualità e aperta alle più significative proposte educative e teatrali.