La scuola Margherita di Navarra incontra l'Arma dei Carabinieri

L'incontro organizzato e rivolto agli studenti contro bullismo e cyberbullismo

MONREALE, 11 maggio – L’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” prosegue il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità e del rispetto attraverso un importante momento di confronto e sensibilizzazione dedicato agli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Pioppo.

Nella giornata di lunedì 11 maggio, gli alunni delle classi seconde hanno incontrato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Pioppo, maresciallo ordinario Antonino Donia e il maresciallo Giusto Lo Gerfo, nell’ambito delle iniziative di contrasto al bullismo, al cyberbullismo e ai pericoli legati a un uso scorretto del web e dei social network.

L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per riflettere insieme su temi di grande attualità che coinvolgono sempre più da vicino il mondo dei giovani: il rispetto reciproco, la responsabilità online, la sicurezza digitale e le conseguenze dei comportamenti aggressivi e discriminatori.

Attraverso il dialogo con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, gli studenti hanno approfondito i rischi connessi all’utilizzo improprio di internet e dei social, comprendendo l’importanza di comportamenti consapevoli e acquisendo strumenti utili per riconoscere e contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo.

L’iniziativa è inserita nel percorso educativo promosso dall’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” per favorire la crescita di cittadini responsabili, consapevoli e rispettosi degli altri, rafforzando il valore della legalità, dell’ascolto e della collaborazione tra scuola, famiglie e territorio.

La Dirigente Scolastica Patrizia Roccamatisi ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità e l’attenzione rivolta agli studenti, nella convinzione che educare alla legalità significhi costruire insieme una comunità più sicura, inclusiva e attenta al benessere dei ragazzi.