Monreale, al MaM la mostra “Daruma: Visioni di Resilienza”

Il liceo artistico Mario D’Aleo rende omaggio al Giappone

MONREALE, 14 maggio – È stata inaugurata questa mattina al MaM, il museo dell’Arte del Mosaico di Monreale, la mostra didattica “Daruma: Visioni di Resilienza”, un progetto artistico e culturale che unisce la tradizione musiva monrealese alle suggestioni del Giappone contemporaneo.

L’iniziativa, curata dal professor Vincenzo Giovinco, ha coinvolto gli studenti delle classi 5ªB, 4ªC e 2ªB del Liceo Artistico “Mario D’Aleo”, guidati dai docenti Dorotea Moncada e Davide Iovino. La mostra nasce con l’obiettivo di approfondire il dialogo tra culture attraverso il linguaggio dell’arte, ma rappresenta anche un significativo omaggio al Giappone e al rapporto istituzionale costruito negli ultimi anni tra Monreale e Osaka.

Lo scorso anno, infatti, il liceo monrealese — insieme al Comune di Monreale — è stato ospite nella città giapponese in qualità di rappresentante dell’eccellenza musiva italiana in vista di Expo 2025. Da quell’esperienza è nato un percorso creativo dedicato al Daruma, iconica figura della tradizione nipponica simbolo di perseveranza e rinascita.

Il Daruma, grazie al suo particolare equilibrio, torna sempre in posizione eretta dopo ogni caduta ed è associato al celebre motto giapponese “Nanakorobi Yaoki”, ovvero “Cadi sette volte, rialzati otto”. Un concetto che gli studenti hanno reinterpretato attraverso opere artistiche e oggetti di design contemporaneo, trasformando il simbolo orientale in una riflessione sulla resilienza e sulla capacità di affrontare le difficoltà.

Le opere esposte raccontano sogni, paure e aspirazioni delle nuove generazioni, offrendo uno sguardo intenso e personale su un tema quanto mai attuale. In un periodo storico segnato da incertezze e cambiamenti, i giovani artisti hanno scelto di affidare al Daruma un messaggio universale di forza interiore e speranza.

Ad accompagnare il visitatore lungo il percorso espositivo è un suggestivo nastro rosso che attraversa le sale del museo. L’installazione si ispira alla leggenda giapponese dell’“Unmei no akai ito”, il filo rosso del destino che lega ogni persona ai propri traguardi e alle relazioni più profonde. Il filo diventa così metafora del percorso condiviso dagli studenti, del loro cammino di crescita e della determinazione necessaria per affrontare il futuro.

“Daruma: Visioni di Resilienza” si presenta dunque non soltanto come una mostra didattica, ma come un racconto corale di coraggio, creatività e dialogo tra culture, capace di intrecciare Oriente e Sicilia nel segno dell’arte e della speranza.