Scuola Morvillo, dimostrazione del nucleo artificieri e dell’unità cinofila per gli studenti

L’iniziativa inserita tra quelle del mese della legalità. LE FOTO

MONREALE, 15 maggio – Si è tenuto ieri mattina, presso la scuola Morvillo di Monreale, un altro significativo incontro pianificato all’interno del mese della legalità: tutti gli alunni della scuola primaria hanno assistito a una interessante dimostrazione del nucleo artificieri antisabotaggio e dell’unità cinofili dei carabinieri.

Dapprima il capitano Niko Giaquinto e il comandante di Stazione, luogotenente Antonio La Rocca, hanno fatto gli onori di casa, ringraziando i colleghi presenti, poi il brigadiere Antonio Lega e il vice brigadiere Antonino Cucchiara, dell’unità artificieri antisabotaggio di Palermo, hanno mostrato il funzionamento del robot e di altre strumentazioni impiegate durante la bonifica di ordigni esplosivi. Il robot, in particolare, entra in scena negli interventi più rischiosi: viene infatti impiegato per ispezionare oggetti e garantire, nel contempo, la sicurezza dell'operatore. Ai bambini è anche stata mostrata la tuta speciale, completa di casco, che a volte gli artificieri devono indossare quando la messa in sicurezza di un’area non può essere fatta a distanza di sicurezza.

A seguire l’appuntato scelto qualifica speciale Ignazio Squatrito e l’appuntato scelto qualifica speciale Domenico Lo Verso hanno presentato le attività dei team dell’unità cinofila che spesso vengono impiegati a supporto degli artificieri, per la ricerca di esplosivi, oppure per la ricerca di stupefacenti, per compiti di ordine pubblico, per la ricerca di persone scomparse o per operazioni di soccorso.

“Anche questo incontro” ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente dell’istituto Morvillo, “inserito fra le attività del mese della legalità, aggiunge un tassello di consapevolezza su cosa vuol dire impegno e responsabilità. La presenza dei nuclei speciali dei carabinieri a scuola restituisce ai nostri ragazzi il messaggio che il lavoro di squadra è fondamentale per affrontare i rischi della vita e della società odierna. Mi preme ringraziare il capitano Niko Giaquinto e tutti i carabinieri intervenuti per aver dato ai nostri ragazzi esempi concreti di competenza, legalità e coraggio.” Oltre le varie dimostrazioni, i carabinieri delle unità artificieri antisabotaggio e cinofili hanno risposto con calma e pazienza alle numerose domande degli alunni.





