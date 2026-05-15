Veneziano-Novelli, gli studenti incontrano la scrittrice Clelia Lombardo

Una firma autorevole del panorama letterario odierno

MONREALE, 15 maggio – Gli studenti della "Veneziano-Novelli" hanno incontrato ieri la scrittrice Clelia Lombardo.

Tra le iniziative dell'agenda didattica dell'istituto, l'appuntamento con una firma autorevole del panorama letterario odierno è stato un'occasione formativa interessante. Promosso dal dipartimento di lettere, l'incontro, rivolto agli studenti delle seconde e terze medie, si è svolto nel salone del plesso Novelli.

In un'atmosfera di partecipazione condivisa, la palermitana Clelia Lombardo, autrice del romanzo "La ragazza che sognava la libertà", ha raccontato la genesi del libro che ripercorre la storia di Lia Pipitone, giovane vittima della mafia e paradigma positivo del coraggio di compiere scelte libere e consapevoli.

Il dibattito con i ragazzi è stato condotto dalla scrittrice sui temi della legalità, della memoria attiva e del riscatto sociale. Molto apprezzato è stato il focus sull'importanza di mantenere viva la memoria storica, attraverso la maieutica di "parole periferiche" che diventano centrali per il cambiamento sociale. L'incontro si è concluso con un momento di autografi e foto ricordo, che ha lasciato negli studenti un messaggio di speranza e la consapevolezza etica che il mondo ci riguarda.