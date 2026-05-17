Scuola Margherita di Navarra, un evento formativo per la legalità

Bullismo, cyberbullismo e violenza di genere al centro dell’incontro

MONREALE, 17 maggio – Si è concluso a Villaciambra il ciclo di incontri con gli studenti della scuola "Margherita di Navarra", plesso di Villaciambra.

Dopo le tappe di Pioppo e San Martino delle Scale, si è concluso oggi a Villaciambra il ciclo di incontri dedicati alla legalità e alla consapevolezza, rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra”.

L’iniziativa ha visto il prezioso contributo di Adolfo Colli, Ispettore della Polizia di Stato, e di Linda Moceri, Presidente dell’Associazione “Oltre le Paure”, i quali hanno dialogato con i ragazzi su temi di stretta attualità: dal corretto uso delle tecnologie alla prevenzione della violenza di genere.

Durante la mattinata, i relatori hanno guidato gli studenti attraverso un percorso di analisi critica della realtà quotidiana, soffermandosi in particolare sul mondo digitale, l’uso degli smartphone e i rischi legati alla dipendenza da social media. È stata sottolineata la pericolosità della condivisione di immagini personali e intime, pratica che può esporre i minori a gravi conseguenze.

Un focus approfondito su relazioni e violenza di genere è stato dedicato alle relazioni tossiche, ai comportamenti prevaricatori e alla gelosia malsana, fino ad affrontare il dramma della violenza sulle donne e del femminicidio. Per questo sono stati approfonditi gli strumenti di difesa: sono state fornite indicazioni concrete su come difendersi, come riconoscere i segnali di pericolo e a quali associazioni del territorio rivolgersi per ricevere supporto.

L’Ispettore Colli ha illustrato le procedure per effettuare le denunce, spiegando nel dettaglio come operano Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Postale. L’obiettivo è stato quello di avvicinare le istituzioni ai giovani, trasmettendo il messaggio che le forze dell'ordine sono alleate fondamentali nel contrasto ad ogni forma di abuso. "Informare i ragazzi significa dare loro gli strumenti per scegliere la libertà e il rispetto, sia nel mondo virtuale che in quello reale" – è il messaggio emerso durante l'incontro.

A conclusione dell’evento, è stata ricordata un'importante iniziativa di sensibilizzazione: la partita benefica contro la violenza sulle donne il prossimo 6 giugno al Velodromo di Palermo dove si sfideranno sul campo il Palermo Femminile e una Selezione Interforze, composta da donne appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine. Un momento di sport e solidarietà per ribadire, ancora una volta, un deciso "No" a ogni forma di violenza.