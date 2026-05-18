La “Guglielmo II” vola in Andalusia

Sei studenti monrealesi protagonisti di un’esperienza Erasmus+
MONREALE, 18 maggio – Una settimana tra cultura, studio e nuove amicizie nel cuore dell’Andalusia.
Sei alunni della scuola media “Guglielmo II” di Monreale hanno recentemente concluso un’importante esperienza di mobilità internazionale nell’ambito del programma europeo Erasmus+, facendo tappa ad Algeciras, in Spagna. Ad accompagnare gli studenti – Emma Trapani, Desirèe Caruso, Martina Flora Marchese, Vittoria Valerio, Giulio Cracolici e Christian Marchese – sono state le professoresse Daniela Bellomonte e Anna Badagliacca, che hanno seguito il gruppo durante l’intero soggiorno presso la scuola partner IES Bahía de Algeciras.
L’esperienza si è distinta non solo per il valore formativo delle attività scolastiche e laboratoriali, ma soprattutto per l’accoglienza ricevuta dalle famiglie spagnole che hanno ospitato i ragazzi. Un clima di grande calore umano e condivisione che ha permesso agli studenti di vivere una vera immersione linguistica e culturale.
«Vedere i nostri ragazzi confrontarsi con i coetanei europei, superare le timidezze iniziali e creare legami autentici è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra istituzione scolastica», hanno dichiarato le docenti al rientro.
Il programma della settimana ha alternato attività didattiche dedicate alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva a momenti di scoperta del territorio andaluso, ponte naturale tra il Mediterraneo e l’Oceano Atlantico. Non sono mancate visite culturali ed escursioni che hanno arricchito ulteriormente il percorso educativo dei giovani partecipanti.
Per i sei studenti monrealesi il ritorno a casa ha significato portare con sé non soltanto ricordi ed emozioni, ma anche nuove competenze linguistiche, maggiore autonomia e una visione più aperta e internazionale.
L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nel percorso di internazionalizzazione dell’istituto “Guglielmo II”, sempre più impegnato nella promozione di opportunità formative europee capaci di investire concretamente nel futuro delle nuove generazioni.
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