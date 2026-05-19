Scuola Guglielmo, il maestro Libero conquista i bambini della scuola Guglielmo

Musica, emozioni e sorrisi per tutti

MONREALE, 19 maggio – Una giornata davvero straordinaria, carica di entusiasmo, musica ed emozioni, quella di ieri per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria della scuola Guglielmo II, protagonisti di un’esperienza unica insieme al Maestro Libero, che con la sua energia contagiosa ha portato a scuola un modo nuovo, coinvolgente e sorprendente di vivere la musica.

Con il suo innovativo metodo di insegnamento, il maestro Libero ha accompagnato i bambini in un viaggio fatto di ritmo, movimento e creatività, dimostrando come la musica possa nascere in modo spontaneo e naturale… partendo proprio dal corpo. Mani che scandiscono il tempo, piedi che seguono il ritmo, voci che si intrecciano in armonia: ogni gesto si è trasformato in musica, dando vita a un’esperienza educativa capace di unire apprendimento, divertimento ed espressione.

Fin dai primi momenti, i bambini hanno partecipato con grande curiosità, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, lasciandosi coinvolgere in attività dinamiche e stimolanti che hanno reso la musica accessibile, immediata e alla portata di tutti.A rendere questa giornata ancora più magica è stata la presenza di Rocco il Cocco, l’amatissimo personaggio mediatore che ha conquistato fin da subito il cuore dei più piccoli.

Tra sorrisi, giochi, musica e momenti di condivisione, Rocco è diventato il compagno speciale di un’esperienza indimenticabile.

L’incontro con il maestro Libero ha lasciato un segno profondo e positivo nell’intera comunità scolastica, regalando ai bambini non soltanto nuove scoperte musicali, ma soprattutto emozioni autentiche, entusiasmo e la meravigliosa consapevolezza che imparare può essere sempre una straordinaria avventura.