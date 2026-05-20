“La lingua siciliana, unni finisci?” Gli alunni della Morvillo a scuola di recitazione

Coinvolte le classi quarte della scuola primaria sotto la direzione artistica e musicale del maestro Maurizio Curcio. LE FOTO

MONREALE, 20 maggio – Si è svolto nei giorni scorsi, nell’aula “Luigi Caracausi” dell’istituto comprensivo Francesca Morvillo lo spettacolo “La lingua siciliana, unni finisci?”.

L’iniziativa è inserita all’interno del finanziamento regionale “Note di Storia” ed ha coinvolto le classi quarte della scuola primaria sotto la direzione artistica e musicale del maestro Maurizio Curcio.

Lo spettacolo è stato realizzato dopo un periodo di formazione musicale e teatrale che ha visto impegnati gli alunni per 30 ore laboratoriali su musica, recitazione e grafica sul tema della lingua siciliana, partendo dai versi di Antonio Veneziano, attraverso i canti di lavoro della tradizione siciliana documentati dagli antropologi, arrivando alla canzone folclorica attuale. La messa in scena e la recitazione in lingua siciliana ha visto la collaborazione dell’attore Antongiulio Pandolfo, che ha curato anche i testi originali, e il coordinamento della maestra Salvina Di Miceli.

“Sono iniziative come queste che fanno scoprire e amare le nostre radici – ha commentato Francesca Giammona, dirigente dell’istituto Morvillo. – La nostra scuola continuerà a portare avanti questi progetti di valorizzazione del patrimonio culturale locale perché senza memoria di ciò che è stato non può esserci vera conoscenza e consapevolezza di ciò che siamo oggi e di ciò che saremo domani”.





