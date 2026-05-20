Il coro della Veneziano-Novelli omaggia il Santissimo Crocifisso

I piccoli studenti hanno intonato il celebre brano “Corri o Figlio”

MONREALE, 20 maggio – Nel corso della celebrazione di ieri pomeriggio, presieduta da Fratel Mauro Billetta nella chiesa di San Castrense, dove l'effigie del Crocifisso sosta per una settimana, una rappresentanza del coro d'istituto ha cantato il "Corri o figlio", accorato e celebre inno della tradizione religiosa di Monreale.

Il contributo della scuola si pone nel quadro delle attività formative realizzate in occasione della celebrazione del quarto centenario della Festa del Santissimo Crocifisso e promosse dall'Arcidiocesi di Monreale.

L'iniziativa, coordinata in sinergia dalle docenti Margherita Giambruno e Romina Lo Piccolo e il parroco di San Castrense don Antonio Crupi, ha visto coinvolta una rappresentanza di alunni della scuola primaria e delle medie, guidata nell'esecuzione corale dalla docente Elisa Favaloro.

Tanti gli applausi per l'interpretazione sentita e partecipata dell'inno che ha coinvolto emotivamente l'intera assemblea. Al termine della celebrazione, un alunno della terza C delle medie ha fatto dono, a don Antonio Crupi e a fratel Mauro Billetta, di due piccole sculture di un Crocifisso, realizzate con le sue mani.

In un momento così significativo per la comunità monrealese, la partecipazione attiva della scuola "Veneziano Novelli" alle iniziative del territorio testimonia l'impegno quotidiano di promuovere l'accoglienza e il dono di sé come valori prioritari della vita sociale.