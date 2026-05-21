Allergie e somministrazione di farmaci salvavita, formazione alla Veneziano-Novelli

L’incontro formativo ha coinvolto il personale scolastico e le famiglie

MONREALE, 21 maggio – Si è tenuto ieri pomeriggio, nel salone del plesso Novelli, un interessantissimo incontro informativo e abilitativo, promosso dall'istituzione scolastica in sinergia con l'associazione ARI-AAA3 ODV che si occupa di sensibilizzazione sull' interazione tra allergie, asma ed ambiente.

Al seminario "La gestione del bambino allergico e asmatico a scuola" sono intervenuti Maria Valentina Catania, direttrice dell'unità di Allergologia Pediatrica del Civico, Girolamo Panascì, pediatra allergologo, e Monica De Simone, presidente dell'associazione Ari.

Tante le tematiche affrontate, dalla gestione di bambini con allergie alimentari o attacchi di asma al problema della somministrazione di farmaci in ambiente scolastico. I medici specialisti hanno spiegato cosa sono le allergie, quali possono essere i sintomi più comuni e come riconoscere tempestivamente una reazione allergica grave che può rappresentare un serio pericolo per la salute e richiedere un intervento immediato.

Soddisfacente la risposta di docenti e genitori che, con la loro attenta partecipazione, hanno testimoniato l'importanza della collaborazione tra scuola, famiglia e della costruzione di un ambiente scolastico sicuro e tutelante per tutti gli alunni.

"Un'iniziativa come questa rappresenta un'occasione preziosa di formazione e responsabilizzazione per tutta la comunità scolastica – ha dichiarato il dirigente Marco Monastra – e conferma la disponibilità del personale docente e ATA dell'istituto a sostegno del benessere e della salute dei piccoli per la realizzazione di interventi immediati e salvavita in situazioni emergenziali e di rischio".