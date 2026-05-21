Il MAM di Monreale protagonista dell’esperienza Erasmus

A visitarlo la delegazione rumena ospite della scuola di Partinico

MONREALE, 21 maggio – Una giornata intensa, fatta di arte, scoperta e condivisione, ha accompagnato la delegazione rumena protagonista dello scambio culturale Erasmus con l’Istituto Comprensivo Statale casa del Fanciullo di Partinico, nel cuore della tradizione artistica monrealese.

Dopo la visita al duomo, gli studenti hanno vissuto l’esperienza più significativa della giornata: il laboratorio musivo ospitato dal MAM – Museo d’Arte Contemporanea di Monreale, realizzato grazie alla collaborazione con il Liceo Artistico “Mario D’Aleo”.

L’ingresso nella cattedrale normanna aveva già lasciato senza parole i giovani ospiti. I mosaici d’oro, il maestoso Cristo Pantocratore e l’incontro tra cultura bizantina, araba e normanna hanno rappresentato un’immersione autentica nella storia e nell’identità del territorio. Ma la vera novità della giornata è arrivata quando l’arte è passata dall’osservazione alla pratica.

All’interno degli spazi del MAM, trasformati per l’occasione in un laboratorio creativo internazionale, gli studenti rumeni e italiani hanno lavorato fianco a fianco sperimentando direttamente la tecnica del mosaico. Guidati dai docenti e dagli allievi del liceo, i ragazzi hanno imparato a tagliare, comporre e assemblare le tessere, comprendendo quanto precisione, pazienza e sensibilità estetica si nascondano dietro un’arte antichissima che continua ancora oggi a rappresentare il simbolo culturale di Monreale.

Il laboratorio musivo si è trasformato rapidamente in un luogo di incontro autentico. Le differenze linguistiche hanno lasciato spazio alla comunicazione spontanea fatta di gesti, sorrisi e collaborazione. Ogni tessera posata è diventata parte di un’esperienza collettiva che ha unito studenti provenienti da culture diverse attraverso un linguaggio universale: quello dell’arte.

Fondamentale l’accoglienza riservata alla delegazione Erasmus dalla Dirigente scolastica Loredana Lauricella e dai docenti del liceo, che hanno saputo trasformare l’attività laboratoriale in un momento di alto valore formativo e umano. Il MAM si è così confermato non soltanto spazio espositivo, ma luogo vivo di produzione culturale, capace di avvicinare i giovani alla tradizione musiva monrealese attraverso esperienze concrete e partecipative.

La giornata si è poi conclusa tra i colori e la luce della spiaggia di Mondello, dove studenti italiani e rumeni hanno condiviso momenti di relax, fotografie e sorrisi davanti al mare.

Ancora una volta, il progetto Erasmus+ ha dimostrato di essere molto più di uno scambio scolastico: un’occasione reale di crescita, dialogo e costruzione di legami europei attraverso la cultura, l’arte e la conoscenza reciproca.