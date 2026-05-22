Due giovani talenti della Veneziano-Novelli sugli scudi al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti "Città di Palermo"

Sono il violinista Riccardo Marzullo e il pianista Giulio La Bruna

PALERMO, 22 maggio – Alla 31ª edizione della competizione, ideata per le scuole ad indirizzo musicale e organizzata dall'associazione Collegium Ars Musica, si sono aggiudicati il primo premio per la sezione Violino solista l'alunno Riccardo Marzullo con la votazione di 95/100 e il secondo premio per la sezione Pianoforte solista l'alunno Giulio La Bruna con la votazione di 90/100.

Gli studenti, che frequentano la terza media del corso ad indirizzo musicale, preparati e coordinati dai docenti di strumento musicale Massimo Midolo e Tommaso Talluto, si sono esibiti il 18 maggio presso la sala concerti Antonino Morvillo dell'istituto dei Ciechi a Palermo.

Il concorso, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse scuole del territorio, ha offerto ai ragazzi un'importante occasione di crescita artistica e confronto musicale. Tanti gli applausi per il brillante traguardo raggiunto e tanta la soddisfazione dei docenti che hanno seguito con dedizione il percorso dei due alunni.

"Continuiamo a investire nella formazione musicale - dichiara il dirigente scolastico Marco Monastra - pienamente convinti del valore educativo della musica come strumento di espressione, disciplina e crescita personale".





