La cultura del soccorso al centro della formazione per il personale scolastico della Veneziano-Novelli

L’incontro a cura della commissione e Rotary che promuove la formazione da oltre un decennio

MONREALE, 26 maggio – Si è tenuto ieri pomeriggio, nel salone del plesso Novelli, un corso teorico–pratico BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per apprendere le manovre di primo soccorso essenziali in caso di arresto cardiaco come il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie respiratorie e l’utilizzo del defibrillatore.

L'iniziativa è stata offerta dalla commissione del Rotary BLSD 2110 che da oltre un decennio promuove tale formazione attraverso una struttura interna accreditata dall’Assessorato regionale alla Salute. Quest’anno il corso è stato coordinato dalla presidente del Rotary Club Palermo Monreale Simona Pantaleone ed è stato condotto dal medico istruttore Pierluigi Almasio.

L'attività, rivolta ai docenti e al personale amministrativo e tecnico, si è svolta attraverso una parte teorica e una valutazione con prova pratica di apprendimento realizzata con l’ausilio di manichini e defibrillatori.

"La formazione sul primo soccorso per il personale scolastico rappresenta un investimento fondamentale nella sicurezza della scuola - dichiara il dirigente scolastico Marco Monastra - Non si tratta soltanto di acquisire nozioni tecniche, ma di sviluppare una cultura della prevenzione e della responsabilità che rende il nostro l’ambiente scolastico più sicuro per tutti".









