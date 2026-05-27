Veneziano-Novelli, gli alunni della scuola d’infanzia portano in scena “Il viaggio del Patruzzu Amarusu”

L’evento si è tenuto ieri al cine teatro Imperia

MONREALE, 27 maggio – Per celebrare il quarto centenario della festa del Santissimo Crocifisso, la scuola dell'infanzia della Veneziano-Novelli porta in scena "Il viaggio del Patruzzu Amurusu".

Il lavoro è stato rappresentato, ieri mattina, al CineTeatro Imperia, con uno spettacolo teatrale che ha rievocato la storia della Festa del Crocifisso, ripercorrendo le tappe della leggenda e i momenti di folklore che, da secoli, caratterizzano questa importanza ricorrenza. Il progetto, parte del piano dell'offerta formativa della scuola, è stato curato dai docenti della scuola dell'infanzia che con passione e cura hanno guidato i piccoli di tre, quattro e cinque anni in un percorso ludico di promozione del senso di identità e appartenenza alla comunità. Fondamentale è stata la collaborazione con le famiglie, che insieme agli insegnanti e al personale ATA hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Particolarmente soddisfatto il dirigente scolastico Marco Monastra, che ha accolto e sostenuto con entusiasmo l’iniziativa proposta dai docenti. Presente allo spettacolo l’amministrazione comunale con il sindaco Alberto Arcidiacono e gli assessori Patrizia Roccamatisi e Salvo Giangreco, ringraziati dagli organizzatori per la sensibilità e la puntuale disponibilità nei confronti della scuola e alle attività educative del territorio. Lo spettacolo si è concluso tra applausi e commozione, confermando ancora una volta quanto la scuola possa diventare luogo di crescita, memoria e valorizzazione delle tradizioni locali.